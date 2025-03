Trapani – Catania, c’è la diretta in chiaro: dove vederla in tv e streaming, canale / Serie C

Il Trapani, reduce da cinque sconfitte di fila, affronta il Catania in un derby sentito e importante per entrambe le squadre. Calcio d’inizio alle ore 15 di oggi, domenica 30 marzo. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming? Per l’occasione c’è la diretta in chiaro.

TRAPANI – CATANIA IN TV E STREAMING LIVE: DOVE VEDERE IL MATCH IN DIRETTA, CANALE, ORARIO / SERIE C

Il derby si potrà seguire in chiaro su Telecolor, canale 11 del digitale terrestre. La partita sarà visibile inoltre in diretta tv su Sky Sport, canale 254. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e Now Tv.