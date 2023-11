MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Verona è in crisi. Sconfitta anche al ‘Ferraris’ per la squadra di Baroni, che perde per la quinta volta di fila: vince il Genoa grazie al gol di Dragusin a fine primo tempo. In fondo alla classifica, invece, guadagna un punto la Salernitana, pareggiando col Sassuolo venendo beffata (dal 2-0 al 2-2).

LE PARTITE

Sassuolo – Salernitana: FINALE 2 – 2 Marcatori: 5′ p.t. Ikwuemesi (Sal), 17′ p.t. Dia (Sal), 36′ p.t. Thorstvedt (Sas), 7′ s.t. Thorstvedt (Sas)

Genoa – Verona: FINALE 1 – 0 Marcatori: 44′ p.t. Dragusin (G)

Sabato 11 novembre 2023

Lecce – Milan: ore 15.00

Juventus – Cagliari: ore 18.30

Monza – Torino: ore 20.45

Domenica 12 novembre 2023

Napoli – Empoli: ore 12.30

Fiorentina – Bologna: ore 15.00

Udinese – Atalanta: ore 15.00

Lazio – Roma: ore 18.30

Inter – Frosinone: ore 20.45