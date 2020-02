L’Atalanta schianta la Roma dopo essere stata sotto all’intervallo. Ancora una grande prestazione dei nerazzurri che nella ripresa ubriaca la Roma e cementa il quarto posto, distanziando proprio i giallorossi di sei punti.

Terza vittoria consecutiva per il Lecce che prende le distanze dalla zona retrocessione. Vittoria ancora più importante perchè ottenuta contro un’avversaria diretta, la Spal del neo allenatore Di Biagio. In chiave salvezza vince anche il Genoa, che espugna il Dall’Ara battendo il Bologna addirittura per 0 – 3.

Sabato 15 febbraio

Lecce – Spal: FINALE 2 – 1 Marcatori: 41′ p.t. Mancosu (L) su rigore, 3′ s.t. Petagna (S), 21′ s.t. Majer (L)

Bologna – Genoa: FINALE 0 – 3 Marcatori: 28′ p.t. Soumaro (G), 44′ p.t. Sanabria (G), 45′ s.t. Criscito (G) su rigore. Al 34′ p.t. espulso Schouten (B), al 44′ s.t. espulso Denswil (B)

Atalanta – Roma: FINALE 2 – 1 Marcatori: 45′ p.t. Dzeko (R), 5′ s.t. Palomino (A), 14′ s.t. Pasalic (A) – LE PAGELLE –

Domenica 16 febbraio

Udinese – Verona: ore 12.30

Juventus – Brescia: ore 15.00

Sampdoria – Fiorentina: ore 15.00

Sassuolo – Parma: ore 15.00

Cagliari – Napoli: ore 18.00

Lazio – Inter: ore 20.45

Lunedì 17 febbraio

Milan – Torino: ore 20.45

