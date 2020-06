La 29a giornata di Serie A si apre con le prime due della classe impegnate in trasferte insidiose: la Lazio va a Torino per affrontare gli uomini di Mazzarri; la Juventus va in casa del Genoa. C’è anche il big match tra Atalanta e Napoli.

ECCO IL PROGRAMMA







Martedì 30 giugno

Torino – Lazio: ore 19.30

Genoa – Juventus: ore 21.45

Mercoledì 1 luglio

Bologna – Cagliari: ore 19.30

Inter – Brescia: ore 19.30

Fiorentina – Sassuolo: ore 21.45

Lecce – Sampdoria: ore 21.45

Spal – Milan: ore 21.45

Verona – Parma: ore 21.45

Giovedì 2 luglio

Atalanta – Napoli: ore 19.30

Roma – Udinese: ore 21.45