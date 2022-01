MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Contro il Bologna, il Verona la risolve nel finale. L’Hellas vince l’anticipo della 23a giornata per 2-1 in rimonta: decisiva la rete di Kalinic a 5 minuti dal termine.

Il tutto in una giornata il cui programma rischia di essere ancora una volta condizionato dal Covid: il Venezia ha annunciato di voler giocare visto la negativizzazione di molti elementi, mentre in bilico sono Salernitana e Atalanta (i bergamaschi hanno persino rinviato il proprio viaggio di trasferimento a Roma in attesa di un nuovo giro di tamponi). Domenica sera il big match Milan-Juve.

IL PROGRAMMA E I RISULTATI

Venerdì 21 gennaio

Verona – Bologna: FINALE 2 – 1 Marcatori: 14′ p.t. Orsolini (B), 28′ p.t. Caprari (V), 40′ s.t. Kalinic (V)

Sabato 22 gennaio

Genoa – Udinese: ore 15.00

Inter – Venezia: ore 18.00

Lazio – Atalanta: ore 20.45

Domenica 23 gennaio

Cagliari – Fiorentina: ore 12.30

Napoli – Salernitana: ore 15.00

Spezia – Sampdoria: ore 15.00

Torino – Sassuolo: ore 15.00

Empoli – Roma: ore 18.00

Milan – Juventus: ore 20.45