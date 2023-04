MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Può essere la giornata Scudetto per il Napoli. La squadra di Spalletti affronta la Salernitana: se vince e la Lazio non va oltre al pareggio contro l’Inter, può festeggiare la vittoria aritmetica del campionato. Turno importante anche in ottica Champions League: la Roma riceve il Milan mentre la Juventus gioca sul difficile campo del Bologna.

LE PARTITE

Venerdì 28 aprile

Lecce – Udinese: ore 18.30

Spezia – Monza: ore 20.45

Sabato 29 aprile

Roma – Milan: ore 18.00

Torino – Atalanta: ore 20.45

Domenica 30 aprile

Inter – Lazio: ore 12.30

Cremonese – Verona: ore 15.00

Napoli – Salernitana: ore 15.00 (ecco perché la nuova data e orario)

Sassuolo – Empoli: ore 15.00

Fiorentina – Sampdoria: ore 18.00

Bologna – Juventus: ore 20.45

