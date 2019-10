L’8a giornata di Serie A si apre con Lazio – Atalanta, scontro diretto per l’accesso alla Champions League, prosegue con il Napoli che ospita il Verona, il sabato si chiude con Juventus – Bologna. Domenica a pranzo l’Inter va in casa della bestia nera Sassuolo, Ranieri subito contro il passato, Pioli non può steccare alla prima a San Siro. Lunedì si chiude con Brescia – Fiorentina.

LE PARTITE

Sabato 19 ottobre

Lazio – Atalanta: ore 15.00

Napoli – Verona: ore 18.00

Juventus – Bologna: ore 20.45

Domenica 20 ottobre

Sassuolo – Inter: ore 12.30

Cagliari – Spal: ore 15.00

Sampdoria – Roma: ore 15.00

Udinese – Torino: ore 15.00

Parma – Genoa: ore 18.00

Milan – Lecce: ore 20.45

Lunedì 21 ottobre

Brescia – Fiorentina: ore 20.45

