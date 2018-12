La Juventus vince contro la Sampdoria grazie a due gol di Cristiano Ronaldo. Vince di misura l’Inter a Empoli: decide Keita. Atalanta straripante, ne fa 6 al Sassuolo! Importante vittoria della Roma che si rilancia in zona Champions, anche grazie al pari della Lazio. In zona bassa: prima vittoria stagionale per il Chievo Verona, mentre l’Udinese affossa il Cagliari. Il Napoli deve rispondere in casa col Bologna. Sfida salvezza a Verona mentre nel posticipo Gattuso si gioca la panchina.

Sabato 29 Dicembre

Juventus – Sampdoria: FINALE 2 – 1 Marcatori: 2′ p.t. Cristiano Ronaldo (J); 33′ p.t. Quagliarella (S) su rigore; 20′ s.t. Cristiano Ronaldo (J) su rigore

Chievo – Frosinone: FINALE 1 – 0 Marcatori: 31′ s.t. Giaccherini (C)

Empoli – Inter: FINALE 0 – 1 Marcatori: 27′ s.t. Keita (I)

Genoa – Fiorentina: FINALE 0 – 0

Lazio – Torino: FINALE 1 – 1 Marcatori: 48′ p.t. Belotti (T) su rigore, 17′ s.t. Milinkovic-Savic (L)

Parma – Roma: FINALE 0 – 2 Marcatori: 13′ s.t. Cristante (R), 30′ s.t. Under (R)

Sassuolo – Atalanta: FINALE 2 – 6 Marcatori: 19′ p.t. Zapata (A), 42′ p.t. Gomez (A), 6′ s.t. Duncan (S), 8′ s.t. Mancini (A), 12′ s.t. Duncan (S), 29′ s.t. Ilicic (A), 42′ s.t. Ilicic (A), 47′ s.t. Ilicic (A)

Udinese – Cagliari: FINALE 2 – 0 Marcatori: 39′ p.t. Pussetto (U), 12′ s.t. Behrami (U)

Napoli – Bologna: ore 18.00

Milan – Spal: ore 20.30

