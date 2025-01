Serie A, valzer dei portieri: Scuffet va al Napoli, Caprile al Cagliari

Si infiamma il mercato in Serie A: tra le diverse trattative in corso spicca quella che vede protagoniste Napoli e Cagliari che hanno ufficializzato uno “scambio” di portieri. Scuffet va al Napoli a fare il secondo di Meret, mentre Caprile fa il percorso inverso e va al Cagliari in cerca di minuti da titolare.

I COMUNICATI

“Il Cagliari Calcio comunica la cessione del calciatore Simone Scuffet che si trasferisce al Napoli con la formula del prestito sino al termine della stagione sportiva 2024-25. Nell’Isola dall’estate 2023, Scuffet ha debuttato in rossoblù l’8 ottobre nella gara casalinga contro la Roma. La scorsa stagione ha totalizzato 31 gare, dando il suo importante contributo alla conquista della permanenza nella massima serie. Serietà e professionalità al servizio della squadra, in questa prima fase della stagione è sceso in campo 15 volte. Con le sue preziose parate è stato tra i protagonisti dell’ultima gara, vinta in trasferta per 2-1 contro il Monza. Buon proseguimento di stagione, Simone”.

“La SSC Napoli comunica di aver acquisito dal Cagliari Calcio le prestazioni sportive di Simone Scuffet con la formula del prestito fino al 30 giugno 2025”.