Manchester City, piace Rovella della Lazio per sostituire Rodri: pronti 40 milioni

Il Manchester City cerca il sostituto di Rodri sul mercato: il club inglese sembra essersi messo alle spalle la clamorosa crisi che ha contraddistinto il finale del 2024 con due vittorie consecutive.

Per dare l’assalto alla zona Champions il City avrebbe intenzione di sostituire tramite il calciomercato i suoi calciatori migliori che al momento sono ai box per infortunio: secondo quanto riportato da Il Messaggero Guardiola avrebbe messo gli occhi su Nicolò Rovella, centrocampista che con la Lazio sta facendo benissimo in stagione.

Sarebbe arrivata un’offerta da 40 milioni e la decisione spetterebbe adesso a Claudio Lotito, presidente e proprietario della Lazio che ha stupito in questo inizio di stagione con il primo posto nel girone unico di Europa League e il quarto in campionato.