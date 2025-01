Sudtirol attivo sul mercato: ufficiali gli acquisti di Belardinelli e Pyyhtia

Il Sudtirol è tra i club più attivi sul mercato: il club è 19esimo in Serie B e sta piazzando dei colpi in queste fasi iniziali del calciomercato nella speranza di risalire e iscriversi alla lotta salvezza.

In un solo giorno il club trentino ha ufficializzato gli acquisti in prestito di Belardinelli e Pyyhthia, calciatori che arrivano in prestito da club di Serie A (Empoli e Bologna).

I COMUNICATI

L’FC Südtirol comunica di aver acquisito a titolo temporaneo (prestito) dalla società Empoli Football Club i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luca Belardinelli.





Il centrale, 23enne, si è legato al club biancorosso con un contratto fino a fine stagione, ovvero fino al 30 giugno 2025. Per il centrocampista, già nazionale under 19, si tratta di un gradito ritorno in biancorosso dopo la stagione da protagonista 2022-2023, nel primo anno in B dell’FCS, in cui totalizzò 31 gare, impreziosite da 2 reti e 2 assist e culminata con l’infortunio nel corso della sfortunata semifinale playoff di Bari. Infortunio da cui si è perfettamente ristabilito.

Nato Ravenna il 14 marzo 2001, Luca Belardinelli, 190 centimetri, piede destro è un centrocampista offensivo. Cresce a Senigallia iniziando a muovere i primi passi nella Scuola Calcio Vigorina, contraddistinguendosi sin da subito per le sue qualità: fisico, spiccata personalità, grande tecnica e capacità balistiche. L’Empoli apprezza le sue qualità e, nel 2017, dopo un paio di provini lo tessera. Ben presto diventa un elemento di spicco dell’Under 17, di cui assume i gradi di capitano. Diventa titolare nella formazione Primavera, prima con mister Lamberto Zauli nella stagione della Promozione dalla Primavera-2 alla Primavera-1 e nella successiva culminata con la salvezza e nel 2021-2021, l’anno della conquista del titolo italiano di categoria con mister Antonio Buscè. Veste la maglia della nazionale Under 18 e poi quella dell’Under 19 di Alberto Bollini, venendo anche convocato nel febbraio 2020 dal c.t. della nazionale maggiore Roberto Mancini per uno stage, poi annullato a causa dall’emergenza Coronavirus. Sei gare da azzurrino. Prima stagione da professionista in serie C 2021-2022 con la casacca della Pro Vercelli (20 gare).

FC Südtirol comunica di aver acquisto dal Bologna Football Club 1909 i diritti alle prestazioni sportive del centrale finlandese Niklas Pyyhtiä.

Il centrocampista, 21 anni, approda al club biancorosso con la formula del prestito fino al 30 giugno 2025, con opzione e controopzione per il riscatto. Niklas Anton Juhana Pyyhtiä è nato il 25 settembre 2003 a Turku, in Finlandia. Centrocampista centrale, all’occorrenza trequartista, di 188 cm, di piede sinistro, calcisticamente cresce nel Turun Palloseura, abbreviato in TPS, con sede a Turku, approdando alla prima squadra militante in Ykkönen, la seconda divisione del campionato finlandese, giocando una ventina di gare prima di approdare poi al Football Club Honka, compagine finlandese con sede nella città di Espoo, impegnata nella al tempo nella Veikkausliiga, la prima lega della Finlandia.

Nell’agosto 2021 passa a titolo definitivo al Bologna. Esordisce in Serie A con i felsinei, il 17 gennaio 2022 nella gara casalinga con il Napoli (0-2). In due stagioni è impiegato nella rosa della formazione Primavera, venendo schierato occasionalmente in prima squadra, disputando sette gare complessive, tutte da subentrato.

Dopo aver disputato da titolare la prima gara con i felsinei sei giorni prima in Coppa Italia contro il Cesena, il 17 agosto 2023 viene ceduto in prestito alla Ternana. Due giorni dopo esordisce subito in Serie B nella sconfitta interna contro la Sampdoria, subentrando nel secondo tempo a Filippo Damian. Il 27 febbraio 2024 segna la sua prima rete con i rossoverdi umbri nel successo per 3-2 in casa del Palermo. Ha collezionato fin qui 7 gare in A e 2 in Coppa Italia con il Bologna con un assist, 31 in B e una rete e due assist con la Ternana, 41 Ha giocato nelle giovanili finlandesi dall’Under-17 all’Under-21. 43 in Primavera 1 (6 reti e 7 assist) con il Bologna. 33 gare con 3 gol e 2 assist nella Veikkausliiga, la maggiore lega finlandese. Ha giocato nelle giovanili della Finlandiadall’Under-17 all’Under-21. FC Südtirol rivolge un caloroso benvenuto a Niklas Pyyhtiä. e gli augura un futuro ricco di soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia biancorossa.