Torna in campo la Serie D e c’è un big match in programma. Il Trapani riceve la Vibonese, che ha vinto tutte le tre partite giocate, segnando 8 gol e non subendone nessuno.

LE PARTITE

Gioiese – Canicattì: ore 15.00

Lamezia Terme – Acireale: ore 15.00

Portici – Sancataldese: ore 15.00

S. Agata – Real Casalnuovo: ore 15.00

San Luca – Reggio Calabria: ore 15.00

Trapani – Vibonese: ore 15.00

Ragusa – Akragas: ore 15.00

Licata – Locri: ore 15.00

Siracusa – Igea Virtus: ore 15.00

RIPOSA: Castrovillari

