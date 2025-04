Serie D, Igea sempre vicina all’obiettivo. Panarelli: “Complimenti alla squadra”

Il campionato di Serie D girone I volge al termine con le ultime quattro giornate della stagione regolare ancora da giocare e l’Igea, pur con qualche difficoltà, è ormai vicina alla quota salvezza che varrebbe la permanenza nella categoria.

La squadra di Barcellona Pozzo di Gotto è reduce da un ottimo pari sul campo della CastrumFavara anch’essa invischiata nella lotta salvezza. L’1-1 finale è stato deciso dalle reti dell’igeano Calafiore nella prima frazione, poi Varela nella ripresa ha rimesso tutto in equilibrio.

Luigi Panarelli, allenatore dell’Igea, ha spiegato: “Un buon punto su un campo difficilissimo, per quello che si è visto in campo era il risultato più giusto. Faccio i complimenti alla mia squadra perché ha sfornato una buona prestazione, dispiace per come è arrivato il loro pari ma va bene anche il punto”.





Panarelli commenta la classifica: “Sembravamo ormai vicini alla quota salvezza, ma il ritiro dell’Akragas ci ha riportati a doverci rimboccare le maniche e continuare a lottare fino alla fine per ottenere la salvezza diretta senza passare dagli spareggi. Con i punti ottenuti con la squadra di Agrigento saremmo già salvi. Non era facile reagire, ma stiamo dimostrando di crederci”.

