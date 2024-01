Serviva un terzino forte, mister accontentato | Sbarca a Torino al momento giusto

Juventus coach Massimiliano Allegri and Torino coach Ivan Juric during the Italian Serie A soccer match Juventus FC vs Torino FC at the Allianz Stadium in Turin, Italy, 28 february 2023 ANSA/ALESSANDRO DI MARCO

Dopo le ultime vicende del mercato estivo ora arriva in Piemonte il top player che cercavano. Il tecnico può tirare un sospiro di sollievo.

In Serie A ci sono ben due squadre che rappresentano la città di Torino e parliamo sia dei granata che dei bianconeri della Juventus. Sia Massimiliano Allegri che Ivan Jurić non hanno mai nascosto l’intenzione di poter rinforzare la rosa a disposizione, con giocatori di livello importante, sin dal mese di gennaio.

Nella scorsa estate, quando Cristiano Giuntoli è arrivato a ricoprire il ruolo da direttore sportivo della vecchia signora, ha subito capito quali fossero i reparti su cui intervenire. In primis, sembrava che le sue attenzioni dovessero concretizzarsi soprattutto sulle fasce laterali, viste come deboli e vulnerabili.

Allegri, infatti, non si è mai sentito al sicuro avendo giocatori molto offensivi come Iling Junior che potrebbe lasciare ben presto la casacca della Juventus. Si parlava incessantemente di Patryk Dorgu del Lecce e Michael Kayode della Fiorentina ma poi, questi obiettivi sembrerebbero essere stati accantonati per il momento.

Il motivo potrebbe essere ricollegato soprattutto, per quanto riguarda il giocatore dei viola, al fatto che Vincenzo Italiano sia stato costretto a rinunciare a Dodò in seguito ad un infortunio avvenuto all’inizio della stagione calcistica e quindi non può privarsi del forte terzino italiano sin da subito.

Gli obiettivi della Juventus

Dorgu, invece, sembrerebbe aver perso un po’ di posizioni anche nello schieramento di Roberto d’Aversa. Ora però, il tecnico livornese vorrà sicuramente qualche giocatore pronto a rinforzare non solo la zona laterale del campo ma anche la linea mediana in seguito alle squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli.

Nelle ultime ore si è parlato anche di un possibile trasferimento di Miretti al Monza che tanto piace a Raffaele Paladino per la sua duttilità in mezzo al campo. D’altro canto, Ivan Jurić, potrebbe avere le stesse pretese del collega Allegri e fare in modo che il presidente Urbano Cairo possa regalargli un rinforzo.

Doig più vicino al Torino

Anche in questo caso, le fasce laterali sembrerebbero essere quelle quelle da rinforzare in maniera più decisiva. Per questo, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, la società granata potrebbe acquistare Josh Doig del Verona. Questo calciatore era stato già seguito, attentamente, nella scorsa finestra di mercato.

Nonostante lo scorso anno sia stato uno dei protagonisti assoluti della salvezza ottenuta dagli scaligeri, quest’anno sembra essere meno incisivo. In realtà, il tecnico Baroni, non lo impiegherebbe in mezzo al campo così come avvenuto nella scorsa stagione dai vari tecnici che hanno guidato i veneti.