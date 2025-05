Siracusa o Reggina, chi è promosso in Serie C? Tutte le combinazioni / Ultima giornata Girone I

La stagione regolare del Girone I di Serie D è arrivata al suo atto finale. Mancano soltanto 90 minuti per decidere quale squadra conquisterà la promozione in Serie C: Siracusa o Reggina?

I giochi sono ancora matematicamente aperti, ma la situazione di classifica e il calendario lasciano intravedere un leggero vantaggio per i siciliani. Scopriamo nel dettaglio tutte le combinazioni possibili, i risultati da tenere d’occhio e lo scenario (ancora plausibile) dello spareggio promozione.

Classifica Serie D Girone I prima dell’ultima giornata

Siracusa : 66 punti

Reggina: 65 punti

Le due pretendenti alla promozione affronteranno nell’ultima giornata squadre già salve e senza obiettivi. Un fattore che potrebbe rivelarsi insidioso: niente da perdere significa anche possibilità di giocare liberi da pressioni.





Il Siracusa sarà ospite dell’ Igea Virtus , ormai matematicamente salva.

La Reggina sfiderà in trasferta la Sancataldese, anch’essa fuori dalla lotta salvezza.

🔵 Quando il Siracusa è promosso in Serie C

La squadra guidata da Marco Turati ha il destino nelle proprie mani. Ecco tutte le situazioni in cui gli aretusei otterrebbero il salto diretto in terza serie:

Vittoria sul campo dell’Igea Virtus : promozione certa, indipendentemente dal risultato della Reggina.

Pareggio + pareggio o sconfitta della Reggina .

Sconfitta + sconfitta della Reggina.

In pratica, al Siracusa basta ottenere lo stesso risultato dei calabresi per mantenere il primato e festeggiare la promozione.

🔴 Quando la Reggina è promossa in Serie C

Gli amaranto allenati da Bruno Trocini non hanno alternative: per sperare nel sorpasso devono vincere e sperare in un passo falso del Siracusa. Ecco l’unica combinazione utile:

Vittoria a San Cataldo + pareggio o sconfitta del Siracusa.

Un pareggio, invece, servirebbe soltanto in un caso molto specifico, che vedremo tra poco: lo scenario dello spareggio.

⚖️ Spareggio promozione: quando si gioca?

Esiste una sola combinazione che porterebbe Siracusa e Reggina a giocarsi la Serie C in una finale secca in campo neutro:

Reggina pareggia a San Cataldo

Siracusa perde contro l’Igea Virtus

In questo caso, le due squadre chiuderebbero il campionato a pari punti (66), e il regolamento prevede uno spareggio promozione per decidere la vincente del Girone I.

Lo spareggio sarebbe fissato per domenica 11 maggio.

🎯 Le possibili trappole dell’ultima giornata

Le avversarie delle due contendenti, pur non avendo più obiettivi, potrebbero giocare con la mente sgombra. Un aspetto che può favorire sorprese in un finale di stagione in cui spesso la pressione fa la differenza.

Il Siracusa sa di dover fare il suo dovere e vincere per non lasciare nulla al caso. Anche un pareggio può bastare, ma solo se la Reggina non vince. Per gli amaranto, invece, non ci sono mezze misure: bisogna vincere e sperare.

📅 Appuntamento con la storia

La 34a giornata del Girone I promette emozioni forti. Chi andrà in Serie C? Il Siracusa, forte del vantaggio in classifica? O la Reggina, che spera nel colpaccio in extremis?

Domenica 5 maggio scopriremo il verdetto definitivo. E in caso di spareggio, il grande giorno sarà l’11 maggio.