Siracusa, Turati: “Andremo a Salerno con carattere nonostante i problemi”

Parla Marco Turati. Alla vigilia dell’esordio nel girone C di Serie C contro la blasonata Salernitana, il tecnico del Siracusa è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il momento della squadra e le prospettive in vista della sfida.

“Nelle ultime settimane abbiamo fatto il possibile per arrivare a questa gara con un numero di giocatori sufficiente e lo spirito giusto: vogliamo affrontarla con determinazione, carattere e la volontà di dare fastidio all’avversario. Nonostante le difficoltà, a Salerno scenderemo in campo con grande spinta emotiva”, ha dichiarato l’allenatore.

Turati ha poi rivolto un pensiero ai tifosi: “Abbiamo bisogno del sostegno della nostra gente, soprattutto in queste prime giornate in cui partiremo con un handicap. Faccio un appello: spingete la squadra fino alla fine. State vicini ai ragazzi, molti di loro non hanno esperienza in Serie C ma stando uniti si può fare qualcosa di veramente bello”.





