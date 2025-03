Squalifica Vazquez, parla l’agente: “Senza parole, confidiamo nella giustizia sportiva”

Franco Vazquez squalificato per 10 giornate. Questa la decisione del Giudice Sportivo a seguito delle frasi razziste che il fantasista argentino avrebbe indirizzato ai confronti dell’esterno del Bari, Mehdi Dorval. La decisione ha suscitato la reazione anche del manager dello stesso Vazquez, Daniele Pirano, che è intervenuto in merito ai fatti con una dichiarazione rilasciata a TuttoMercatoWeb.

“Come commento la squalifica? Siamo senza parole, non abbiamo altro da aggiungere. Confidiamo pienamente nella giustizia sportiva”, ha affermato l’agente, sottolineando la speranza di una revisione della decisione. La Cremonese ha infatti presentato ricorso per permettere al calciatore di difendersi e dimostrare la sua innocenza, con l’obiettivo di ottenere una riduzione o annullamento della squalifica.

Stando alla sentenza, l’ex giocatore del Palermo non solo salterà il match che la Cremonese giocherà proprio contro i rosanero, in programma venerdì 14 marzo alle 20:30, ma non parteciperà a tutti gli altri match di regular season. Vazquez potrebbe tornare a disposizione di Stroppa nelle eventuali partite dei playoff per andare in Serie A.





LEGGI ANCHE

SERIE C, TURRIS ESCLUSA

SERIE C GIRONE C, COME CAMBIA LA CLASSIFICA