Serie B, Binda: “Palermo? Mortificante il confronto con le prime”

Nicola Binda, giornalista de La Gazzetta dello Sport e profondo conoscitore del campionato di Serie B, ha analizzato l’andamento stagionale di molte squadre, tra cui il Palermo, attualmente all’ottavo posto in classifica e sicuramente al di sotto delle aspettative iniziali.

“Il Palermo è una delusione? La squadra ha incontrato numerose difficoltà, ingigantite dal cammino delle prime tre in classifica. Il confronto con squadre come Sassuolo, Spezia o Pisa è mortificante. Fino a questo momento, sembra che il Palermo appartenga a una categoria inferiore“, ha dichiarato Binda.

Il giornalista ha poi aggiunto: “Questo campionato è partito in maniera complicata per tutte le squadre, che hanno perso circa 2 milioni di euro a testa dai diritti tv. Il Palermo, grazie al City Group, potrebbe aver ammortizzato questa perdita rinunciando magari a una cena, ma altre squadre hanno subito un taglio che ha ridotto quasi un quarto del loro budget”.





L’esperto di Serie B ha poi espresso un parere in merito ai playoff, che non si giocherebbero qualora lo Spezia riuscisse ad accumulare un vantaggio di 15 punti sul quarto posto: “Niente playoff? L’ho detto provocatoriamente a ottobre come una battuta, ma con il passare delle giornate, questa possibilità non può più essere trascurata“.

