MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Una stagione in Serie C da record e un impatto con il ritorno in B di alto livello, Matteo Brunori è il protagonista indiscusso del Palermo e Sandro Stemperini, procuratore calcistico, non ha dubbi. L’agente del bomber classe ’94, ma anche dell’ex rosa Gregorio Luperini attualmente al Perugia, è stato intervistato da Pianetaserieb in vista della gara dei rosanero contro i biancorossi.

“Brunori è fondamentale per il Palermo di cui rappresenta la punta di diamante – ammette Stemperini -. L’attacco verte sulle sue capacità ed è normale aspettarsi concretezza in fase realizzativa, nonostante questo non sia scontato”.

“Sono straconvinto che ha ancora margini di crescita perché ha caratteristiche tecniche e fisiche eccelse, rarissime da trovare in altri attaccanti del contesto italiano se non in Ciro Immobile – afferma -. E’ già un grande finalizzatore, mi aspetto ancora tanto da lui”.

“Record di gol? Matteo può scrivere ancora pagine importanti col Palermo. E’ in perfetta simbiosi con i rosanero e con la città, si sente palermitano e ha una voglia incredibile di trascinare la squadra in Serie A. Poi nel calcio tutto è possibile, ma è totalmente concentrato sulla sua esperienza in Sicilia“, ha concluso.

LEGGI ANCHE

LUPERINI, L’AGENTE: “A PALERMO NON C’ERANO LE CONDIZIONI PER PROSEGUIRE