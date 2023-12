Stroppa: “Dispiace aver perso. Il Palermo è stato più bravo negli episodi”

Giovanni Stroppa commenta con amarezza la sconfitta contro il Palermo. L’allenatore della Cremonese, intervistato per Sky Sport, ha analizzato la gara, rammaricandosi per il risultato giudicato negativamente dopo una buona prestazione.

“Dovevamo fare i gol quando abbiamo avuto le opportunità – afferma – . Abbiamo sbagliato a non abbassarci, non dovevamo concedere le ripartenze. Il Palermo è stato più bravo negli episodi. Mi dispiace aver perso questa partita, per come si è affrontata e per quanto abbiamo creato”.

“Nel finale la squadra non meritava la sconfitta – continua – . Dobbiamo essere più determinati e cattivi nell’area di rigore avversaria, abbiamo pagato a caro prezzo gli episodi. Dovevamo chiudere meglio gli spazi, soprattutto quando la palla era di Pigliacelli. Ci è mancato un po’ di filtro”.

LE DICHIARAZIONI IN CONFERENZA STAMPA

“Nel nostro migliore momento abbiamo preso il 2 – 2. Lo stadio stava fischiando il Palermo, bisogna dare atto alla qualità degli attaccanti rosanero. Doveva perlomeno finire con un pareggio. C’è stata una prestazione eccellente contro un avversario forte. Gli episodi fanno la differenza. Dobbiamo essere più incisivi. La nostra filosofia è quella di difenderci in avanti, ma ci sono momenti che bisogna leggere meglio. Dovevamo ricompattarci e non permettere queste infilate, con un passaggio rasoterra arrivavano in porta. Sicuramente qualcosa abbiamo sbagliato, ma ci sta, il Palermo ha idee e capacità individuali“.

LEGGI ANCHE

LA CRONACA DEL MATCH

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA