Ghiglione: “Ottanta minuti di dominio, c’è rammarico per la sconfitta”

Paolo Ghiglione, difensore della Cremonese, è stato intervistato dopo la sconfitta contro il Palermo, rammaricandosi per il risultato negativo dopo la buona prestazione.

“Contento per il gol, ma c’è molto rammarico per la sconfitta – afferma nell’intervista per Cremona1 – . Abbiamo fatto praticamente 80 minuti di dominio, poi quando il Palermo ha segnato il secondo gol ha preso fiducia e abbiamo preso il 3 – 2. Abbiamo fatto una grande prestazione e avuto tante occasioni, peccato per non essere riusciti a portare a casa un risultato positivo”.

“Potevamo finalizzare molto meglio, dovevamo chiudere la partita, ma al di là di quello, non dovevamo perdere. Fa molto male tornare da Palermo con zero punti. Siamo comunque lì davanti, ci faremo trovare pronti dopo la sosta”, conclude.

