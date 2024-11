Taranto, slitta l’arrivo del nuovo allenatore: col Benevento c’è Cazzarò

Slitta ancora l’arrivo del nuovo allenatore a Taranto: la situazione difficile del club pugliese fa riflettere i nomi presi in causa (in queste ore si faceva anche quello di Walter Novellino), per questo motivo la società ha comunicato che anche per il match contro il Benevento in panchina ci sarà Michele Cazzarò.

IL COMUNICATO

Apex Global Capital LLC e Taranto FC 1927 annunciano che è stato raggiunto un accordo contrattuale con Michele Cazzarò per ricoprire il ruolo di allenatore della Prima Squadra. Sarà lui a guidare la squadra, nella prossima partita casalinga contro il Benevento (16ª giornata del girone di andata), in programma sabato (23 novembre) pomeriggio (alle 15:00), allo Stadio “Erasmo Iacovone”.





Auguriamo a Michele il meglio per il suo nuovo incarico e lo ringraziamo per la sua disponibilità, il suo impegno e l’amore per la maglia e per i colori rossoblù.