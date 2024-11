Nations League, ai quarti di finale sarà Italia – Germania

Sarà Italia – Germania ai quarti di finale di Nations League. Sono stati effettuati i sorteggi e, come prevedibile, non sarà un percorso agevole per gli Azzurri.

La squadra di Luciano Spalletti affronterà ai quarti di finale la Germania di Julian Nagelsmann, vincitrice del gruppo 3 della Lega A davanti all’Olanda. L’Italia, invece, si è qualificata come seconda nel gruppo 2 della stessa Lega, alle spalle della Francia. Il sorteggio, effettuato a Nyon, prevede un tabellone complesso che potrebbe portare l’Italia, in caso di passaggio del turno, a incrociare in semifinale la vincente di Danimarca – Portogallo.

Gli accoppiamenti dei quarti di finale vedono, oltre a Italia – Germania, altre sfide di grande fascino: Olanda – Spagna e Croazia – Francia completano il quadro della fase iniziale. L’Italia, come seconda classificata nel proprio gruppo, disputerà la gara di andata in casa e il ritorno in trasferta. Le partite dei quarti si terranno tra il 20 e il 23 marzo 2025.





Le Finals della Nations League si svolgeranno dal 4 all’8 giugno 2025, con le quattro squadre vincitrici dei quarti a contendersi il trofeo. Le semifinali, a eliminazione diretta, saranno sorteggiate dopo la conclusione dei quarti di finale, aprendo la strada alla finalissima, che si terrà l’8 giugno. Il titolo è attualmente detenuto dalla Spagna, vincitrice della precedente edizione.

LEGGI ANCHE

PALERMO E LA DISTANZA DA MANCHESTER