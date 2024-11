Palermo – Sampdoria, pochi biglietti per i tifosi blucerchiati: gli ultras protestano

Non ci sarà l’atmosfera delle grandi occasioni al “Barbera” per Palermo – Sampdoria. I recenti risultati negativi dei rosanero stanno influendo sulla vendita dei biglietti e i pochi ticket messi a disposizione per i supporter blucerchiati contribuiscono a non creare quella cornice di pubblico che una partita così importante avrebbe meritato.

La Sampdoria ha organizzato un allenamento a porte aperte proprio in seguito alle disposizioni delle autorità di pubblica sicurezza, che hanno limitato a 230 il numero di biglietti disponibili per i tifosi blucerchiati in trasferta.

“In risposta a questa situazione, la Sampdoria ha deciso di offrire questa opportunità ai propri sostenitori, con l’obiettivo di creare un momento di unione e condivisione e caricare la squadra in vista della sfida del Barbera” si legge in una nota della società.





La limitazione è stata duramente contestata dai gruppi della gradinata sud, che hanno annunciato la loro rinuncia alla trasferta e invitato tutti i tifosi a fare altrettanto, sottolineando il disagio causato da queste restrizioni.

