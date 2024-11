Sampdoria, allenamento a porte aperte in vista del Palermo

La Sampdoria ha annunciato un allenamento a porte aperte per i suoi tifosi presso il centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco. L’iniziativa si terrà sabato 23 novembre, alla vigilia della trasferta contro il Palermo.

Si tratta di un’occasione importante per i tifosi blucerchiati, che potranno sostenere la squadra in un momento delicato della stagione. La Sampdoria si trova attualmente al 12esimo posto in classifica e arriva alla trasferta di Palermo dopo due sconfitte consecutive contro la capolista Pisa e contro il Brescia.

I tifosi blucerchiati potranno assistere alla rifinitura mattutina, prevista per le 11, accedendo liberamente al piazzale che delimita la nuova struttura dedicata alla prima squadra. L’ingresso sarà consentito a partire dalle ore 10.30.





