Soleri: “La gara col Palermo? Se dovessi fare gol, non esulterei”

Edoardo Soleri è rimasto molto legato a Palermo e lo ribadisce in ogni intervista concessa. L’attaccante attualmente allo Spezia tornerà al “Barbera” in occasione della sfida tra le squadre, programmata per domenica 1 dicembre alle 15, ma ha già promesso di non esultare in caso di gol.

“Col Palermo sarà una partita molto particolare per me, anche se in questo momento sono molto concentrato sulla sfida contro il Sud Tirol. Al ‘Barbera’ sarà bello ritrovare amici ed ex compagni. Se dovessi fare gol? Non esulterei“, afferma in un’intervista per “La Nazione”.

Sul suo percorso, dice: “Ho militato in Spagna, Olanda e Portogallo, ma anche San Paolo dove ho iniziato a giocare alla scuola calcio. A Roma sono molto legato perché è la mia città, a Palermo ho passato tre anni importanti vincendo un campionato, mentre a Spezia ho avuto l’opportunità di fare la mia prima esperienza in prima squadra nel 2017 e ora di chiudere il cerchio per dimostrare le mie potenzialità”.





