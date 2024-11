Manchester City, Guardiola rinnova il contratto / UFFICIALE

Pep Guardiola ha rinnovato il suo contratto con il Manchester City. Il tecnico ha deciso di restare dopo un lungo periodo di riflessione, rinnovando un accordo che sarebbe scaduto a giugno 2025. La nuova scadenza è fissata nel 2027.

Guardiola supererà quindi i dieci anni come allenatore del club inglese. Durante il suo periodo al City, Guardiola ha raggiunto risultati straordinari, vincendo ben 18 trofei, tra cui sei Premier League e una Champions League. L’allenatore catalano ha guidato la squadra a record storici: prima squadra inglese a vincere quattro Premier League di fila, lo storico “Triplete” nel 2022 e infine il raggiungimento di 100 punti in una stagione.

Guardiola ha collezionato 490 partite alla guida del City, con una percentuale di vittoria pari al 72% vale a dire 353 partite vinte e una media gol di 2,45 a partita. Con questo rinnovo Guardiola potrebbe superare Les McDowall come allenatore con il maggior numero di partite nella storia del club.





Il presidente Khaldoon Al Mubarak ha elogiato il lavoro svolto da Guardiola: “Come ogni tifoso del City, sono felice che il viaggio di Pep continui con il Manchester City, la sua ambizione continuerà a ispirare giocatori, staff e il calcio inglese”.

Dal canto suo Guardiola ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto: “Il Manchester City significa molto per me, questa è la mia nona stagione qui, abbiamo vissuto momenti fantastici insieme, grazie a tutti per il supporto e per la fiducia, ringrazio il presidente, la squadra e ovviamente i tifosi” ha aggiunto l’allenatore.

LEGGI ANCHE

PALERMO – SAMPDORIA, LE PROBABILI FORMAZIONI