Cessione Messina, svolta vicina: firmato il preliminare con l’Aad Invest Group

La cessione del Messina sembra ormai imminente. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Sud, nella serata del 21 novembre è stato siglato il preliminare di vendita del pacchetto di maggioranza societaria, un passo concreto che apre la strada alla transizione.

L’accordo è stato raggiunto tra il presidente Pietro Sciotto, affiancato dai suoi consulenti, e i rappresentanti della cordata lussemburghese “AAD Invest Group”. Questa società fiduciaria, legata a un fondo americano, possiede già altri club calcistici europei, tra cui il Deinze, squadra della seconda serie belga recentemente salvata dal fallimento.

L’intesa è stata formalizzata con atto pubblico nello studio del notaio Silverio Magno, situato nel centro di Messina. Nei prossimi giorni è previsto il passaggio ufficiale delle quote, che segnerà la fine dell’era Sciotto. Il presidente, in carica dal 2017, ha guidato la rinascita del calcio giallorosso partendo dalla Serie D. Durante il suo mandato, Sciotto ha collezionato una promozione in Serie C nel 2021 e tre salvezze sofferte, tra cui una raggiunta ai playout contro la Gelbison. Tuttavia, il bilancio complessivo è stato caratterizzato più da delusioni che da successi.





Nonostante la cessione della maggioranza, Sciotto potrebbe restare all’interno della società con una quota di minoranza. La “AAD Invest Group” promette di portare stabilità e nuove prospettive al club, in linea con il suo approccio dimostrato in altre esperienze europee.

