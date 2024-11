Serie C Girone C, 16a giornata: Picerno contro Altamura, domani Catania e Trapani

In scena il Picerno che ospita Altamura nella 16a giornata del Girone C di Serie C. Domani tocca al Catania che tenta il secondo successo di fila in trasferta contro l’Avellino. C’è anche il Trapani col Latina. Sabato il Messina sfida il Sorrento.

IL PROGRAMMA

Giovedì 22 novembre 2024

Picerno – Altamura





Venerdì 23 novembre 2024

Avellino – Catania: ore 15.00

Taranto – Benevento: ore 15.00

Trapani – Latina: ore 15.00

Casertana – Giugliano: ore 17.30

Potenza – Monopoli: ore 17.30

Sabato 24 novembre 2024

Crotone – JuveU23: ore 12.30

Messina – Sorrento: ore 15.00

Cerignola – Cavese: ore 17.30

Turris – Foggia: ore 17.30