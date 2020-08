Un altro giocatore simbolo della formazione granata degli ultimi anni se ne va. Trapani e Venezia hanno annunciato ufficialmente la chiusura del trasferimento in laguna di Anthony Taugourdeau, che lascia la Sicilia dopo tre stagioni (con 14 gol, una promozione in B e una salvezza sfiorata in cadetteria.

Il comunicato del Trapani: “La Società Trapani Calcio comunica la cessione a titolo definitivo al Venezia del centrocampista Anthony Taugourdeau. Arrivato al Trapani nell’estate 2017, tra i protagonisti della promozione in Serie B nella stagione sportiva 2018/19, con la maglia granata ha totalizzato 72 presenze tra Serie C e Serie B, realizzando 14 gol, 8 in Serie B, nella stagione appena conclusa. Ad Anthony Taugourdeau il Trapani Calcio augura le migliori fortune personali e professionali”.





Accorato e sentito l’addio del giocatore francese ai tifosi e all’ambiente trapanese, che su Instagram scrive: “Trapani , ti voglio ricordare cosi ❤ Grazie a tutte le persone meravigliose che ho incontrato ( e ce ne sono tante ) , vi auguro il meglio”.

