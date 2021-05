“Vinceremo a Palermo e dopo probabilmente ci capiterà il Catania. Spero che la Sicilia ci porti fortuna”. Al termine dell’ultima gara di campionato, Franco Iachini, presidente del Teramo, si è subito dimostrato sicuro di ciò che può fare la sua squadra. O quanto meno baldanzoso, provocatorio o semplicemente ottimista.

Di sicuro il campionato del club abruzzese è stato contrassegnato da un andamento altalenante: dopo l’inizio sfavillante, frutto probabilmente di una migliore preparazione atletica, il Teramo ha cominciato a perdere posizioni su posizioni ed è arrivato nel finale di stagione a lottare per il 7° posto. C’è da dire però che quando i punti sono diventati “pesanti”, cioè nelle ultime tre giornate, gli uomini di Paci hanno totalizzato due vittorie e un pareggio nel campo dell’Avellino, con zero gol subiti, centrando l’8° posto ai danni del Foggia.





Con una difesa in salute e Bombagi che segna regolarmente, Paci si giocherà le sue carte con un 4-4-2 nel quale i duelli sugli esterni saranno fondamentali. Ilari e Costa Ferreira hanno il vizio del gol e insieme al palermitano Santoro, centrocampista ex rosa, si ritrovano spesso davanti al portiere per concludere a rete.

Per forza di cose, l’atteggiamento del Teramo sarà offensivo: al Barbera non c’è altro risultato oltre la vittoria per far sì che gli uomini di Paci mantengano le aspettative segnate dal presidente Iachini, che li ha caricati di non poche responsabilità.

LEGGI ANCHE

PALERMO – TERAMO, LE PROBABILI FORMAZIONI

FILIPPI: “NON SIAMO FAVORITO RISPETTO AL TERAMO”

PALERMO, I CONVOCATI PER LA SFIDA COL TERAMO