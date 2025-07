Torino – Ingolstadt, c’è la diretta in chiaro: dove vederla in tv e streaming / Amichevoli

Prima amichevole per il nuovo Torino di Marco Baroni: i granata affrontano l’Ingolstadt, squadra di terza serie tedesca. C’è tanta attesa per il match in programma sabato 19 luglio alle ore 17.00 al “Sundelbach Stadion” di Prato allo Stelvio. Ma dove vedere il match? Per l’occasione è prevista la diretta in chiaro.

AMICHEVOLE TORINO – INGOLSTADT: DATA, ORARIO, INFO STREAMING GRATIS DIRETTA, DOVE VEDERE LA PARTITA, CANALE, ORARIO

L’amichevole tra Torino e Ingolstadt sarà trasmessa in chiaro. La gara si potrà seguire in streaming su Torino Channel ma non prima di essersi registrati sul sito ufficiale del Torino.