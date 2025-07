Piedi scalzi, cuffie e il suo caro amico pallone: Inzaghi si rilassa a fine allenamento / VIDEO

Sono giorni intensi per Pippo Inzaghi. L’allenatore è molto sotto pressione: la piazza è carica di entusiasmo e non può essere delusa ancora; la società lo ha fortemente voluto e ha investito su di lui, non si può sbagliare.

Allenamento al mattino, revisione di quello che si è fatto, seduta pomeridiana, punto della situazione col resto dello staff. Il programma di Inzaghi in Valle d’Aosta è frenetico e c’è poco tempo per rilassarsi. È per questo che anche i piccoli momenti di relax possono fare la differenza.

Una delle immagini più belle di questi giorni è proprio Inzaghi che, a fine allenamento, da solo, a piedi scalzi, con le cuffie sulle orecchie, porta in giro per il campo il suo caro amico pallone.





Inzaghi è in chiamata con la famiglia, che a chilometri di distanza lo segue con grande trasporto. La moglie Angela in questi giorni è stata a Palermo per il Festino di Santa Rosalia, sfruttando il tempo libero per godersi la città nel suo momento di massimo splendore.

Il ritiro continuerà ancora per tredici giorni. Il programma sarà sempre più intenso, ma Inzaghi necessita anche di questi momenti per lavorare con più serenità.

