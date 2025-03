Torrente: “Le prestazioni ci sono state, ma il Trapani paga ogni minimo errore”

“Le prestazioni ci sono state, è mancato il risultato ma con queste squadre in alto, soprattutto con l’Avellino, paghi ogni minimo errore“. E’ l’opinione di Vincenzo Torrente, intervenuto per parlare dell’ultima sconfitta con l’Avellino e del prosieguo del campionato.

Secondo il tecnico del Trapani, bisogna “continuare a lavorare per raggiungere il nostro obiettivo. Abbiamo cambiato molto a gennaio, sono arrivati 15 elementi e stanno recuperando condizione”.

“Con l’Avellino l’avevamo preparata bene, dovevamo rimanere in partita ma abbiamo preso il secondo gol ed è finita. Abbiamo incontrato la capolista, Cerignola, e abbiamo perso per un episodio; col Monopoli abbiamo perso per un errore su palla inattiva”.