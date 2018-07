La copertina del ritiro di Sappada va al macedone, Aleksandar Trajkovski, che trascina il Palermo a suon di gol. La posizione dell’ungherese, Norbert Balogh, considerato da Zamparini l’erede di Vazquez, resta in bilico. Aljaz Struna, invece, vuole andare via.

É stato un ritiro insolito – si legge tra le colonne dell’edizione locale della Gazzetta dello Sport – e non solo perchè il Palermo, dopo tanti anni, ha lasciato il classico ritiro in Austria per spostarsi in Friuli, a Sappada. Ma anche per l’atmosfera appesantita da fattori extra-campo e dalle troppe incertezze di ordine tecnico.

Tra le note liete di Sappada – scrive Giovanni Di Marco -, c’è l’approccio di Trajkovski alla nuova stagione. Il macedone si è messo in luce sia per l’applicazione che per la qualità delle giocate mostrate in allenamento e nel corso delle due amichevoli precampionato. Va detto che non è la prima volta che Trajkovski brilla per poi deludere nel corso della stagione, ma il macedone può fare la differenza in Serie B.

Anche Balogh ha lasciato intravedere qualcosa di buono, segnando spesso durante le partitelle in famiglia e anche con gol di pregevole fattura. Ma avere davanti avversari veri è tutta un’altra storia. L’ungherese, fino ad ora, ha dato sempre l’impressione di non essere ancora pronto per prendersi certe responsabilità.

Infine, un folto gruppo di scontenti. La presenza al ritiro di tanti giocatori che hanno chiesto a gran voce di essere ceduti non può non danneggiare l’armonia dello spogliatoio. Tra questi Struna, che non ha preso parte a nessuna delle due amichevoli estive. Direttamente dal ritiro di Sappada, “il bello”, “il brutto” e “il cattivo”.

