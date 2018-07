“Rompete le righe”. Almeno per un paio di giorni. Il Palermo termina le proprie due settimane di ritiro estivo a Sappada in Friuli (già in trattativa per ospitare anche il raduno del prossimo anno) e dopo l’ultimo allenamento si prepara a rientrare in Sicilia.

Ad attendere i rosanero saranno due giorni di riposo completo, prima di riprendere gli allenamenti nella giornata di martedì 31 luglio, quando la seduta pomeridiana delle ore 17 (la prima in vista dell’esordio in Coppa Italia) sarà aperta al pubblico allo stadio Renzo Barbera.

Oggi invece ultima seduta in Friuli: “Per i rosanero – si legge sul sito ufficiale – questa mattina lavoro lattacido. Fisioterapia e riattivazione motoria per Ivaylo Chochev. Simone Lo Faso e Roberto Pirrello si sono sottoposti alle cure dei fisioterapisti”.

