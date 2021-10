MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Nuovo colpo per il Trapani. Samuele Spano, attaccante classe ’94, ha firmato un contratto con la squadra granata che potrà già utilizzarlo nella quinta giornata di Serie D contro il Rende.

Spano, approdato in Sicilia dopo un’inizio di stagione passato in C all’Andria, si è già unito al gruppo guidato dal tecnico Ivan Moschella. Lo ha comunicato il club granata attraverso una nota su Facebook.

Il comunicato: “New Entry in casa granata. Samuele Spano, classe ‘94, attaccante. Ha militato in serie D nel Budoni, Aprilia, Albalonga, Altamura ed Andria. Grazie Samuele per aver sposato il progetto FC Trapani 1905″.

Foto credit: Fc Trapani 1905