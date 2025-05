Trapani deferito dalla Procura FIGC, in arrivo una penalizzazione

Nuove grane per il Trapani. Dopo la fine della regular season, la Procura Federale della FIGC ha ufficializzato il deferimento del club siciliano, che sarà ora soggetto a una penalizzazione da scontare nella prossima stagione sportiva, la 2025/2026.

Il provvedimento arriva a causa di irregolarità legate al mancato versamento della parte contributiva relativa alla scadenza del 16 aprile, per la quale il club aveva fatto affidamento su crediti d’imposta. Nello specifico, il Trapani avrebbe acquistato per circa 700 mila euro crediti fiscali dal Gruppo Alfieri Spv, destinati a coprire le scadenze federali dei mesi di febbraio e aprile.

La Procura, conclusa l’indagine, ha notificato al club la comunicazione ufficiale di chiusura del procedimento, preludio al deferimento formale e alla conseguente sanzione. Sebbene la penalizzazione non avrà effetti retroattivi sulla classifica del girone C della Serie C, già conclusa, il club ripartirà dalla prossima stagione con un punteggio negativo.





Intanto, il presidente Valerio Antonini ha annunciato che procederà con una denuncia, contestando la legittimità dell’azione intrapresa dalla Procura. Resta da vedere se questa iniziativa potrà incidere sull’esito del procedimento o sulle sanzioni previste.

Il caso Trapani si aggiunge così a quello del Brescia, altro club recentemente deferito, e contribuisce ad alimentare il dibattito sulle difficoltà economiche e regolamentari che continuano a coinvolgere numerose società del calcio professionistico italiano.

