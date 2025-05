Calciomercato Palermo, Vasic via in prestito? Il Padova è interessato

Il futuro di Aljosa Vasic potrebbe essere lontano da Palermo. Il centrocampista classe 2002, legato ai rosanero da un contratto fino al 2028, è finito nuovamente nel mirino del Padova, club in cui è calcisticamente esploso nella stagione 2022/23 e che ora, dopo il ritorno in Serie B, valuta con attenzione il suo possibile rientro.

Vasic, un finale amaro

Acquistato dal Palermo per 2 milioni di euro più bonus, Vasic non è mai riuscito a imporsi in maglia rosanero. Dopo un primo anno promettente, frenato però da alcuni infortuni, la sua stagione attuale è stata segnata da un impiego marginale e da una tensione crescente con parte della tifoseria.

Il momento più critico si è registrato nel finale di stagione, quando il suo ingresso in campo contro il Frosinone è stato accolto da fischi, cori sarcastici e perfino da un raggio laser puntato dagli spalti, episodio che è costato una multa alla società. Una situazione spiacevole, che ha generato reazioni solidali da parte di allenatore, dirigenti, compagni e una parte dei tifosi, ma che ha inevitabilmente compromesso il rapporto del giocatore con l’ambiente.





Il Padova ci pensa, il Palermo riflette

È ancora presto per parlare di operazioni definite, il Palermo è in una fase di profonda riflessione, ma una cessione in prestito sembra uno scenario conveniente sia alla società che al calciatore. Il club rosa, che non può permettersi di svalutare un investimento importante, potrebbe così offrire a Vasic una chance di rilancio, mentre il ragazzo avrebbe l’opportunità di tornare a sentirsi protagonista.

Il Padova, dal canto suo, è alla ricerca di giovani under per adeguarsi ai nuovi criteri della Serie B, che impongono un limite agli over e incentivano l’utilizzo dei giovani. Il ritorno del centrocampista, cresciuto nel vivaio biancoscudato, rappresenterebbe una soluzione ideale: tecnica, affettiva e strategica. E nonostante il trasferimento sembri oggi soltanto un’idea, nelle prossime settimane le parti potrebbero davvero sedersi al tavolo per concretizzarlo.

