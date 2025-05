Corona: “Mio figlio Giacomo? Aspettiamo il Palermo e vediamo cosa accade”

Giorgio Corona, ex attaccante e padre di Giacomo, è stato intervistato per Vivicentro.it e ha parlato del prossimo futuro del figlio, giovane talento di proprietà del Palermo e reduce da un prestito al Pontedera, in Serie C.

“Mio figlio deve crescere, ha trovato un bell’ambiente a Pontedera, ha fatto 11 gol in C, ora aspettiamo il Palermo e vediamo cosa accade dopo la delusione di quest’anno”, afferma. Giacomo tornerà dal prestito e la società rosanero dovrà valutare se farlo nuovamente partire, magari sempre in prestito, oppure confermarlo.

Corona ha parlato anche dell’eliminazione dei rosa dai playoff: “Venire a giocare a Castellammare è difficilissimo, il Palermo è uno squadrone, non ha tirato in porta o pochissime volte, lo Stabia è stato più pericoloso, la gente ti dà qualcosa in più che poi risulta fondamentale”.





“Il calciatore vuole sempre i suoi tifosi allo stadio. Purtroppo a Palermo ultimamente non si è legati tra tifosi e società, non c’è quel feeling che serviva per evitare questa stagione complicata”, conclude.

