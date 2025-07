Trapani, Luigi Canotto torna in granata / UFFICIALE

Luigi Canotto è un nuovo giocatore del Trapani. L’attaccante ha firmato per il club granata dopo un breve periodo nel mercato degli svincolati. Si tratta di un ritorno, dato che Canotto è stato un calciatore del Trapani nella stagione 2016/17.

IL COMUNICATO

La società Fc Trapani 1905 comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Luigi Canotto. Per l’attaccante, classe 1994, che ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Siena, si tratta di un ritorno in maglia granata dopo averla indossata, in serie B, nella stagione 2016-2017. L’anno successivo si è trasferito alla Juve Stabia, in serie C, con cui ottenne la promozione in serie B. Sempre in cadetteria ha indossato le maglie di Chievo Verona, Reggina e Frosinone. Con la formazione ciociara ha debuttato nella massima serie nella stagione 2023/2024 nella gara contro il Napoli. Sono più di 300 le presenze dell’esterno offensivo nelle competizioni professionistiche. 64 le reti segnate in carriera. Il giocatore arriva a Trapani da svincolato.

Canotto, al momento del suo ritorno a Trapani, ha voluto rivolgere un saluto alla tifoseria porgendo, inoltre, delle scuse per degli avvenimenti passati. Queste le sue prime dichiarazioni: «Ciao a tutti i tifosi del Trapani. Ci tengo a fare delle precisazioni riguardo il mio ritorno qui e sulla situazione che si sta creando in città. Volevo dirvi in particolar modo che nella vita tutti quanti possono sbagliare. Io riconosco di aver sbagliato in alcune situazioni e per questo chiedo scusa alla curva e a tutti i ragazzi a cui in quel momento ho mancato di rispetto. Da oggi per me si volta pagina. Spero che anche per voi sia così e che accettiate le mie scuse. Io sono carico e spero di farmi perdonare a suon di gol. Un abbraccio a tutti. Ci vediamo allo stadio e forza Trapani!». Bentornato, Luigi!