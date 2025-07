Inzaghi e la preparazione estiva: quante analogie tra Palermo e Pisa

Filippo Inzaghi è pronto a farlo di nuovo. L’allenatore è arrivato a Palermo con il chiaro obiettivo di ripetere quello che ha già fatto nelle panchine di Benevento e Pisa, ovvero centrare la promozione in Serei A. Per fare ciò uno dei passaggi cruciali è quello del ritiro estivo e sembra proprio che tra il tecnico, la squadra e i tifosi si stia creando quella alchimia delle grandi occasioni. E Inzaghi si è rivelato un maestro nelle preparazioni estive, non solo a livello di risultati.

Il Pisa, per esempio, nell’estate del 2024 ha giocato cinque amichevoli ufficiali, di cui quattro a Bormio durante il ritiro estivo e l’ultima dal sapore speciale, contro l’Inter. Un tipo di preparazione che sembrerebbe (non che questo stupisca) particolarmente simile a quella scelta del Palermo.

La pre-season del Pisa di Inzaghi

L’esordio stagionale in amichevole è stato il 17 luglio contro l’Altolario, club in provincia di Como che milita nella Prima Categoria lombarda, il risultato è stato un netto 6 – 0 a favore dei nerazzurri. La seconda, giocata il 20 luglio, è stata un’amichevole particolare: il Pisa di Inzaghi ha infatti giocato contro la Fucina, club di Eccellenza famoso per aver in squadra calciatori come Picci e Loiodice, diventati più celebri nel mondo del web e dei giovani per le loro giocate in Kings League, una lega di calcio a 8 creata da Gerard Piqué che consiste in un campionato composto da squadre i cui presidenti sono dei creators famosi su Twitch e YouTube. In quel caso il Pisa ha vinto 6 – 1, il gol per la Fucina è stato segnato proprio da Picci.





Nella terza amichevole l’avversario è stato il Sondrio (anche il Palermo di Inzaghi giocherà contro lo stesso avversario, esattamente un anno dopo, vale a dire il 24 luglio). In quel caso la vittoria del Pisa è stata di misura, 1 – 0 con rete di Vignato. Il ritiro di Bormio si è chiuso con l’amichevole contro la Pro Patria del 27 luglio, vinta per 3 – 0 dagli uomini di Inzaghi.

L’ultima amichevole, di lusso, ha visto protagonisti i due allenatori: il Pisa ha affrontato l’Inter e Pippo ha affrontato Simone (Inzaghi). I due fratelli si sono incontrati il 2 agosto allo stadio Arena Garibaldi e hanno compiuto l’ultimo test prima dell’inizio della stagione. Il risultato finale è stato di 1 – 1, per il Pisa è andato in gol Piccinini, per l’Inter Bisseck.

Quante analogie con il Palermo

Il cammino del Palermo è pressoché analogo a quello del Pisa della passata stagione: i rosanero giocheranno un totale di sei amichevoli, quindi una in più, ma quella contro la Rappresentativa Locale Valle D’Aosta può anche considerarsi un allenamento congiunto. D’ora in poi il livello degli avversari rosa andrà alzando sensibilmente. Curioso come il terzo appuntamento sia stato per entrambi i casi un match con il Sondrio, sempre giorno 24 luglio.

Analogie anche per l’amichevole finale, giocata in “famiglia” e sicuramente spettacolare per entrambi i club: se nel caso di Pisa – Inter il legame profondo era proprio nella figura dei due allenatori, fratelli tra i più importanti della storia del calcio sia per quanto fatto da calciatori che in panchina, nel caso di Palermo – Manchester City la relazione tra i due club sta nell’appartenenza alla stessa proprietà e allo stesso universo targato City Group.

