Tuttosport - “Palermo: Pickel, Augello e Ciurria” ​​

“Ufficializzato Filippo Inzaghi in panchina, ecco i primi nomi che circolano per il Palermo”, si legge sulle colonne dell’edizione odierna del Tuttosport. Ai siciliani piace il centrocampista Charles Pickel, 28 anni, salito in A con la Cremonese, svizzero-congolese, nella scorsa stagione 31 presenze e 2 gol in B coi grigiorossi.

Nel mirino anche il terzino sinistro Tommaso Augello, 30 anni, che a fine mese va in scadenza col Cagliari, oltre a un giocatore poliedrico capace di interpretare molti ruoli, di solito sulla destra, come Patrick Ciurria, 30 anni, al Monza dal 2021 con cui va in scadenza nel 2026.

Palermo che guarda anche all’Europeo Under 21, nella Finlandia si sta mettendo in mostra il centrocampista Santeri Vaananen, 23 anni, proprietà del Rosemborg: su di lui ci sono i siciliani ma anche Modena e Mantova.





