MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Cephas Malele vola in Cina e sarà un nuovo attaccante dello Shanghai Shenhua. L’attaccante con un passato in Sicilia nel Palermo (ma anche nel Trapani), lascia la sua squadra in Arabia Saudita, l’Al-Tai, per raggiungere il club in cui hanno giocato Anelka, Tevez e Drogba.

Malele si è trasferito nel capoluogo siciliano nell’estate del 2011 ed è stato inserito nella formazione Primavera. Dopo essere diventato titolare della formazione, fu promosso da Gian Piero Gasperini per penuria d’attaccanti nel 2012.

Esordisce in Serie A, il 19 gennaio 2013, avvenne proprio col Parma, prossimo avversario dei rosanero nel campionato di Serie B. Dopo due stagioni con in rosanero, Malele fu ceduto in prestito fino al 2018, quando andò nel Futebol Clube de Arouca.