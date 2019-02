Ecco chi sono gli statunitensi che trattano per il Palermo. Si tratta del fondo York Capital Management, uno dei più grandi hedge fund a livello internazionale: il valore complessivo dei suoi asset è stimato in circa 20 miliardi di dollari. L’identità è stata svelata oggi in esclusiva dal Giornale di Sicilia, che dedica una pagina intera alla cessione del Palermo.

FOLLIERI: “MI HANNO DETTO CHE C’ERA UN’OFFERTA MIGLIORE”

Come detto nei giorni scorsi da Stadionews, il gruppo americano sarebbe a un passo dalla acquisizione della società rosanero è già da giorni ha intavolato una fitta trattativa con la proprietà inglese di Sport Capital Group, che due mesi fa ha rilevato il pacchetto azionario da Maurizio Zamparini. La chiave della trattativa resta l’analisi dell’attuale stato di salute della società rosanero in modo da valutare l’effettiva portata dell’investimento, che in caso di fumata bianca comporterebbe l’acquisizione del 100% e un’immissione immediata di capitali.

York Capital, secondo quanto scritto da Benedetto Giardina, che firma lo scoop del quotidiano siciliano, presenta una struttura di alto livello: il 30% del fondo dal 2010 è di proprietà della società finanziaria svizzera Credit Suisse (che ha acquisito tale partecipazione per 425 milioni di dollari) e tra gli asset vi è la comproprietà dei Milwaukee Bucks, la franchigia che ora è ai vertici del basket NBA.

Il fondo York Capital non è dunque nuovo a investimenti nello sport, così come in Italia: il fondo possiede infatti il complesso delle Terme di Saturnia in Toscana (investendo anche su un’area di 70 ettari) e da circa due mesi ha annunciato la partecipazione al progetto di riqualificazione immobiliare del complesso di Porta Vittoria a Milano, ampliando il proprio portfolio che presenta complessi immobiliari anche a Genova e a Como.

