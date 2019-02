É York Capital Management il fondo d’investimento un passo dal rilevare il Palermo dalla Sport Capital Group. Si tratta di un fondo con sede a New York e uffici a Hong Kong e Londra ed è tra gli hedge fund più ricchi al mondo.

FONDO AMERICANO A UN PASSO DAL PALERMO

A fondare York Capital nel 1991 è Jamie Dinan (2,2 miliardi la stima del suo patrimonio secondo Forbes) e la sua struttura prevede sette fondi in tre aree organizzative diverse a seconda della tipologia di investimento: “Global Multi-Strategy”, “Regional Multi-Strategy” e “Distressed Opportunities”.

I suoi investimenti del resto non sono concentrati in singoli settore, ma dettati dalle opportunità di mercato, anche in Italia: oltre agli investimenti immobiliari nel complesso delle Terme di Saturnia in Toscana, il recente progetto di riqualificazione del complesso di Porta Vittoria a Milano e alcuni complessi anche a Genova e a Como, York Capital è stato in passato il maggiore singolo investitore di Monte dei Paschi, con quota del 4,7% poi venduta nel novembre 2014.

Il fondo York Capital non è nuovo a investimenti anche nello sport: spicca nel suo portfolio dal luglio 2014, la comproprietà dei Milwaukee Bucks, franchigia NBA che è tornata ai vertici della lega grazie ad una strategia societaria di ampio respiro (con anche la costruzione di una nuova arena il Fiserv Forum) e un nuovo progetto sportivo attorno alla nuova stella del basket mondiale Giannis Antetokounmpo. La franchigia, gestita di fatto da un triumvirato formato da Dinan e altri due finanzieri (Marc Lasry e Wes Edens) ha visto crescere esponenzialmente il proprio valore e ora non nasconde le proprie intenzioni di puntare al titolo NBA, che manca dal 1971.

