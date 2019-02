“Richardson, basta calcio”. Questo il titolo di uno degli articoli del Giornale di Sicilia, che dedica un’ampia pagina alle questioni societarie del Palermo (e al forte interesse del fondo York Capital) ma anche al futuro di Clive Richardson, che dopo il caos mediatico generato dal suo addio ora ha deciso di investire… nelle auto elettriche.

FONDO AMERICANO A UN PASSO DAL PALERMO

Come riporta Benedetto Giardina, “evidentemente dal calcio alle auto elettriche il passo è breve”: dopo le pesanti accuse lanciate ad Emanuele Facile, Richardson e Holdsworth hanno rivolto le proprie attenzioni su un settore diametralmente opposto, quello della tecnologia e delle motorizzazioni ecologiche, come testimoniato anche da un post Linkedin che testimonia la loro presenza alla Camera dei Lord a Londra.

Nei piani dei due dirigenti inglesi, giunti a Palermo come rappresentanti della Global Futures Sports, c’è ora la creazione di una start-up che tenterà di inserirsi sul mercato delle auto elettriche. Lavorare nel mondo del calcio? “Almeno non è una prospettiva da prendere in considerazione”, chiosa Giardina.

LEGGI ANCHE

ECCO IL FONDO YORK CAPITAL E I SUO INVESTIMENTI

FOLLIERI: “MI HANNO DETTO CHE C’ERA UN’OFFERTA MIGLIORE”

PUSCAS: ORA SERVONO I GOL

PALERMO – FOLLIERI, FUMATA NERA