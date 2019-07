Un Palermo “internazionale” e proiettato al futuro. È questa l’idea che hanno in mente Dario Mirri e Tony Di Piazza, che sono stati scelti dal sindaco Orlando per far ripartire il club rosa dalla Serie D. Il piano triennale che si è rivelato vincente presenta dei punti riguardanti una squadra “Legends” e un piano per gli E-sport.

Tra i progetti c’è anche la creazione di una squadra “Legends”, sulla falsa riga dei grandi club europei. Il team sarà composto da vecchie glorie rosanero, riunite una o due volte l’anno per partite di beneficenza. Sarà rivoluzionato il sistema digitale, con un nuovo sito, app e canali social. Sarà un Palermo innovativo anche tramite la creazione di una web tv.

Un Palermo proiettato al futuro, si diceva. Il progetto di Mirri e Di Piazza prevede anche “l’ingresso nell’arena virtuale degli E-sport, le piattaforme ludiche digitali che coinvolgono giocatori di ogni età in ogni parte del mondo. La società potrà dotarsi immediatamente di un team di videogiocatori in grado di rappresentare la squadra reale e i colori rosa-nero all’interno delle più grandi competizioni internazionali, tra singoli player e team professionistici, soprattutto su Fifa e Pro Evolution Soccer“.

