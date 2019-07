Il Palermo “fruibile” a tutti. Dario Mirri e Toby Di Piazza hanno in mente un squadra di calcio che possa essere seguita a 360 gradi, sia durante le partite che nelle settimana lavorativa.

I nuovi proprietari stanno lavorando per garantire al Palermo una copertura mediatica a livello nazionale grazie a degli accordi ancora in lavorazione con “le principali emittenti radio-televisive”, anche locali. Da non escludere un accordo con Dazn, stile Bari nello scorso campionato. La prossima stagione si potrà seguire su Radio Action e Radio Time che garantiranno una radio-cronaca a reti unificate delle partite.

In tv, invece, è già stato raggiunto un accordo con TRM – Tele Radio del Mediterraneo che trasmetterà in differita le partite, in chiaro e quindi accessibili anche senza abbonamenti. In cantiere c’è anche “un format originale che mostri da vicino la vita della società, con collegamenti quotidiani in diretta e in differita e un racconto originale della quotidianità dei calciatori e dello staff”.

