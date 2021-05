Un derby veneto con in palio un posto in semifinale. Il Venezia (quinto in campionato) ospita il Chievo (ottavo) nel turno preliminare dei playoff di Serie B: si gioca in gara secca, ma cosa dice il regolamento della sfida?

CHI PASSA IL TURNO

La sfida è in gara secca: ottiene la qualificazione alle semifinali la squadra che segna il maggior numero di reti. Qualora la sfida terminasse in pareggio, si giocherebbero i tempi supplementari. Ma in caso di ulteriore parità, invece, verrà considerata vincente e passerà il turno la squadra in migliore posizione di classifica al termine del Campionato, cioè – in questo caso – il Venezia (NON si effettuano dunque i calci di rigore e i gol in trasferta NON valgono).





SEDE DELLA SFIDA: Le due partite di turno preliminare dei playoff di Serie B si giocano in casa delle squadre rispettivamente meglio classificate: nel caso di Venezia – Chievo, si gioca dunque in casa del Venezia, allo stadio “Penzo”.

SOSTITUZIONI

Come previsto dalle norme federali FIGC per la stagione 2020/2021, anche in Serie B sono ammesse 5 sostituzioni e queste possono essere effettuate usufruendo di tre interruzioni del gioco nell’arco dei 90 minuti (nota: gli intervalli non valgono come “interruzione”).

In caso di tempi supplementari, le squadre possono usufruire di una ulteriore interruzione del gioco ma NON di un cambio aggiuntivo; il numero massimo di cambi a disposizione, anche in caso di “extra time”, resta cinque. NOTA BENE: la regola sui cambi nelle coppe europee è diversa (QUI un esempio).

